В Русском доме в Берлине открылась выставка о Станиславском

11.04.2024

В Русском доме в Берлине открылась выставка о Станиславском
В Русском доме в Берлине открылась выставка «Станиславский: в поисках "синей птицы"».

Выставка посвящена актеру и театральному режиссеру Константину Станиславскому, передает ТАСС.

Проект позволяет узнать интересные факты из жизни и творчества Станиславского. В экспозицию вошли материалы из фондов Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Ранее выставка уже была показана в Белграде и Люксембурге.

Работа выставки продлится до 16 июня.


Фото: Общественное достояние