В Русском доме в Берлине открылась выставка о Станиславском

О кончине Симпсона сообщили его близкие в соцсетях.
Выставка посвящена актеру и театральному режиссеру Константину Станиславскому.
Имя обладателя Гран-при конкурса объявил народный артист России, художественный руководитель Санкт-П...
Киносмотр прошел в Республике Куба с 3 по 7 апреля при поддержке Министерства культуры России и Фонд...
Главные роли в семейной комедии сыграли Марк Богатырев, Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, Егор Дружинин,...
О кончине Симпсона сообщили его близкие в соцсетях.
Выставка посвящена актеру и театральному режиссеру Константину Станиславскому.
Имя обладателя Гран-при конкурса объявил народный артист России, художественный руководитель Санкт-П...
Киносмотр прошел в Республике Куба с 3 по 7 апреля при поддержке Министерства культуры России и Фонд...
Главные роли в семейной комедии сыграли Марк Богатырев, Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, Егор Дружинин,...
Полотна будут представлены на выставке «Я говорю с тобой из Ленинграда...».
Выставочный проект рассказывает об эпохе Канта, его учении, городе.
Темой настенных росписей стали герои и боги Троянской войны.
Заявки на участие в киносмотре будут приниматься до 10 июня.
В программу форума вошла панельная дискуссия о перспективах развития кинопедагогики.
Проект третий год реализуется при поддержке Минкультуры в рамках нацпроекта «Культура».
Права на новый фильм Квентина Дюпье приобрела компания «Русский Репортаж».
Совещание прошло при участии научных сотрудников и археологов из ведущих федеральных музеев, прибывш...
Об этом в четверг заявил министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.
Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила в Telegram.
Встреча прошла под председательством вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.
Фильм расскажет историю тридцатилетнего Егора, работа которого заключается в том, чтобы подпевать го...
Проект расскажет о героизме юных жителей региона, которые находят в себе силы сопротивляться преступ...
Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру.
Фильм создан по мотивам одноименного сериала в жанре детективного городского фэнтези.
11.04.2024