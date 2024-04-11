Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге пройдет с 9 по 15 августа

11.04.2024

Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге пройдет с 9 по 15 августа
Стали известны даты проведения XXXII фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Смотр пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, сообщили организаторы. Объявлен также старт приема заявок для участия в конкурсной программе фестиваля.

«32-й фестиваль российского кино откроет свои двери для представителей киноиндустрии и обычных зрителей согласно традиции в начале августа. Даты его проведения — с 9 по 15 августа. Место проведения — город Выборг», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в киносмотре будут приниматься до 10 июня. Программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.

Выборгский кинофестиваль является старейшим в России национальным кинофестивалем.


Фото: Pixabay.com