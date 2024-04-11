Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге пройдет с 9 по 15 августа

Стали известны даты проведения XXXII фестиваля российского кино «Окно в Европу».



Смотр пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, сообщили организаторы. Объявлен также старт приема заявок для участия в конкурсной программе фестиваля.



«32-й фестиваль российского кино откроет свои двери для представителей киноиндустрии и обычных зрителей согласно традиции в начале августа. Даты его проведения — с 9 по 15 августа. Место проведения — город Выборг», — говорится в сообщении.



Заявки на участие в киносмотре будут приниматься до 10 июня. Программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.



Выборгский кинофестиваль является старейшим в России национальным кинофестивалем.









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