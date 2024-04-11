Новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в феврале 2025 года

Стала известна дата выхода нового фильма о Бриджит Джонс.



Оригинальный фильм «Дневник Бриджит Джонс» вышел в 2001 году и стал хитом.



По информации Deadline, новый, четвертый фильм выйдет 14 февраля 2025 года, спустя почти 24 года со дня выхода первого фильма.



«Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру и на сервисе Peacock в США в 2025 году», — говорится в публикации.



Издание отмечает, что актриса Рене Зеллвегер, сыгравшая главную героиню в трех фильмах, заключила контракт на участие в новом проекте. В актерский состав также вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. В сюжетной линии появятся также новые персонажи, которых сыграют Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.



Ранее появилась информация о том, что новый фильм будет основан на романе Хелен Филдинг и расскажет о 51-летней матери-одиночке с двумя детьми, исследующей приложения для знакомств.









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