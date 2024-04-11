Гран-при конкурса «Созвездие» в Сириусе достался 16-летнему пианисту Кириллу Роговому

Имя обладателя Гран-при конкурса объявил народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.По словам председателя совета федеральной территории Сириус, руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, молодые музыканты приезжают в Сириус со всей страны, встречаются с наставниками, делают первые профессиональные шаги благодаря конкурсу «Созвездие».Шмелева рассказала, что в 2024 году в «Сириусе» откроется новый концертный зал.В этом сезоне на участие в конкурсе поступило более 900 заявок, в финал прошли 15 музыкантов.