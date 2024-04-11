Состоялось заседание оргкомитета по проведению Годов культуры России — Китая.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



Встреча прошла под председательством вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой. На заседании обсуждалось утверждение российской части плана основных мероприятий.



Всего в рамках Годов культуры России — Китая запланировано свыше 230 мероприятий. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 российских городах. Церемония открытия Годов культуры пройдет в мае в Пекине.



В рамках Годов культуры запланированы гастроли Большого и Мариинского театров в 33 городах Китая, а также гастроли Театра Вахтангова, Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева.



«Рассказала коллегам, что федеральные музеи готовят свыше 30 выставок в двух странах. В Третьяковской галерее уже открылась одна из тематических экспозиций. А Музей музыки запустил цикл мероприятий в провинции Ляонин. В сентябре 2024-го в Китае пройдет Russian Film Festival, а в октябре кинематограф Поднебесной представят в России. В ноябре состоится Фестиваль культуры России в Китае с участием ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". Ответное мероприятие в нашей стране — в 2025 году», — рассказала министр культуры Ольга Любимова.



Глава ведомства добавила, что в ходе заседания была утверждена российская часть мероприятий плана. Ольга Любимова выразила надежду на то, что совместными усилиями жители двух стран получат незабываемые впечатления.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova