Суд оштрафовал издательство «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ

Издательство «Эксмо» назначили штраф за пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в РФ) в размере 900 тысяч рублей. Зеленоградский районный суд Москвы принял такое решение.





Пресс-служба суда подтвердила РИА Новости назначение наказания для ООО «Издательство «ЭКСМО»». Отмечается, что за пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозил штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.





Ранее в издательской группе «Эксмо-АСТ» подвели итоги продаж 2023 года. Лидером стало фэнтези из пяти томов китайской писательницы Мосян Тунсю под названием «Благословение небожителей». Второе место досталось книге «К себе нежно» Ольги Примаченко.









Фото: Pixabay.com