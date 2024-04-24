В Подмосковье откроется кинофестиваль «Семнадцать мгновений...»

В подмосковном Павловском Посаде пройдет церемония открытия VIII Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».



«Фестиваль поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра, мировоззрение которых созвучно человеческим ценностям Вячеслава Тихонова, позитивному отношению к жизни, которое было у него. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму его взглядов на искусство», — сообщила президент смотра, продюсер, актриса Анна Тихонова.



Церемония стартует у памятника Вячславу Тихонову, затем церемония будет проходить в ДК «Октябрь». Ведущими вечера выступят актриса Мария Козакова, певец и актер Ив Набиев.



По окончании концертной программы пройдет показ фильма «Повелитель ветра». В состав жюри в этом году вошли народный артист РФ, кинооператор Игорь Клебанов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, заслуженный работник культуры, директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, индийский продюсер и режиссер Сарфораз Алам Софу.



Возглавил жюри народный артист РФ Николай Бурляев.



Завершится фестиваль 28 апреля.









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