Приключенческое китайское фэнтези «Благословение небожителей» возглавило топ бестселлеров в России

Пять томов приключенческого фэнтези «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю заняли первое место в рейтинге самых продаваемых книг 2023 года. Такие данные привела издательская группа «Эксмо-АСТ».





Представители издательской группы рассказали ТАСС о лидерах продаж уходящего года. Первое место досталось «Благословению небожителей». Вторую строчку занял лидер последних лет «К себе нежно» Ольги Примаченко.





Восьмое место в рейтинге самых популярных книг досталось официальной новеллизации фильма «Чебурашка» писательницы Анны Масловой. Остальные места заняли классические произведения.





Так, на четвертой строчке расположился «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, на пятой – «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, на шестом – «Искусство любить» Эриха Фромма, на седьмом – «1984» Джорджа Оруэлла. Последние места достались произведениям «451' по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва