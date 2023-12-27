СТД: Владимир Машков стал президентом «Золотой Маски»

Народный артист РФ Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, стал президентом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом говорится в сообщении на сайте СТД.





Председатель Союза принял на себя полномочия президента «Золотой маски». Вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Крок, отмечается в публикации.





Напомним, в августе СТД решил выйти из АНО «Премия и фестиваль «Золотая маска»». Союз решил создать собственную исполнительную дирекцию. Тогда обязанности президента премии начал исполнять Александр Калягин.





Владимир Машков занял пост председателя СТД РФ по итогам внеочередного съезда в начале декабря. В материале «Культуры» народный артист назван одним из людей года.









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