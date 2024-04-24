Члены жюри ММКФ считают, что при оценке фильмов короткого метра важна искренность

24.04.2024

Члены жюри ММКФ считают, что при оценке фильмов короткого метра важна искренность
Члены жюри конкурса короткометражного кино на Московском международном кинофестивале (ММКФ) рассказали журналистам, что считают важным при оценке работ этого жанра. Судьи также поделились, какие эмоции вызывают такие ленты и чувствуется ли искренность их создателей.

Председатель жюри, режиссер и сценарист из Марокко Абделила Эль-Джаухари заявил, что, когда смотрит кино, либо влюбляется в него, либо нет.

«Это как с женщиной: иногда мы встречаем женщину и не знаем, почему уже влюблены в нее. Кино тоже снимается с любовью. <…> Иногда смотришь фильм, видишь, что он здорово сделан, все четко, все грамотно, но у тебя нет к нему чувств. Он тебя не трогает, а он должен тебя трогать», — сказал он ТАСС.

По словам Эль-Джаухари, чтобы фильм затрагивал чувства, он должен задать такие вопросы и подключиться к тем понятиям из его жизни и культуры, которые человеку близки.

В состав жюри также вошли российская актриса Мария Андреева, режиссер и продюсер из США Макс Вайсберг. Андреева призналась, что в фильмах главное – это искренность и честность. Актриса указала на важность того, чтобы автор не пытался понравиться или угодить, не ставил во главу угла прагматизм при работе над картиной.


Фото: Pixabay.com