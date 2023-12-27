Люди года 2023 в сфере культуры по версии газеты «Культура»

Газета «Культура» выбрала тех, кто определял культурную повестку в России в 2023 году





Маэстро Валерий Гергиев

Художественный руководитель и директор Мариинки, дирижер Валерий Гергиев с 1 декабря также стал и гендиректором Большого театра в Москве. Контракт подписан на пять лет. Новое назначение — тот самый редкий случай, когда происходит не смена одной должности на другую, а существенное расширение полномочий. Масштаб случившегося сложно переоценить. Это как если бы кто-то одновременно возглавил Эрмитаж и Третьяковку.

Беспрецедентное назначение — отражение масштабности фигуры маэстро Гергиева, причем не только для культуры в «чистом виде». В следующем году Валерий Гергиев

будет представлять президента Владимира Путина в его предвыборной кампании. Да, в списке доверенных лиц он был и в 2012, и в 2018 году. Но сегодняшний перечень — особый. В него вошли председатель Народного совета ДНР Артем Жога, военные корреспонденты Александр Коц из «Комсомольской правды» и Александр Сладков из ВГТРК, ребята из фонда «Защитники Отечества». Это список людей, готовых к борьбе за свою страну, за ее историю, за ее уникальную культуру. И фамилия Гергиев в этом перечне уже звучит не просто как фамилия одного из величайших дирижеров мира, но как патриота и в некотором смысле воина.

Мужества Валерию Абисаловичу не занимать. В 2008 году он выступил против военной агрессии Грузии в Южной Осетии, дав концерт с оркестром в Цхинвале. В 2014 году, рискуя репутацией на Западе, подписал письмо «Деятели культуры России — в поддержку позиции президента по Украине и Крыму». А в мае 2016 года с оркестром Мариинки, рискуя жизнью, выступил в освобожденной сирийской Пальмире.

В 2022 году дирижер заплатил за свою патриотическую позицию. Зарубежные музыкальные театры и филармонии разорвали с ним сотрудничество. Например, его отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, потому что он отказался осудить Россию.

Гергиев не стал рвать на себе волосы и каяться, на ПМЭФ 2022 года Валерий Абисалович заявил, что не считает, что его «жизнь повернулась в ужасном направлении, оказалось, я был готов к тому, чтобы работать максимально дома».

По мнению дирижера, Россия получила шанс по-настоящему взглянуть на то, что происходит внутри страны. «Мы должны максимально использовать эту возможность и сделать что-то очень крупное. Когда ты силен дома — ты силен в мире. Ты должен крепко стоять на ногах на своей земле».

И Гергиев стоит на своей земле крепко. В январе 2003 года он создал Благотворительный фонд Валерия Гергиева, целью которого является возвращение классической музыке популярности. С 2018 года дирижер входит в Совет при президенте по культуре и искусству. На недавней встрече с детьми-музыкантами в «Сириусе» Гергиев заявил о необходимости того, чтобы опера и музыкальные театры пришли на родину великих русских композиторов: в Воткинск, где родился Чайковский, в Донецк — где появился на свет Прокофьев, в Смоленск, где родился Глинка.

Режиссер Алексей Герман-младший

Старшее поколение наверняка помнит такие советские фильмы о войне, как «Проверка на дорогах» и «20 дней без войны», снятые режиссером Алексеем Германом-старшим. После Нового года — 18 января в России на экраны выйдет фильм «Воздух», рассказывающий о Великой Отечественной войне. Режиссер картины — сын советского и российского режиссера Алексей Герман-младший. Премьера ленты состоялась в октябре 2023 года на 36-м Токийском международном кинофестивале.

Русский фильм о Великой Отечественной войне на Токийском киносмотре предсказуемо не собрал наград. Чудо и колоссальная победа — то, что вообще картина попала на этот крупнейший конкурс в Азии. Организаторы сделали это не просто так. Лента снята большим мастером, который с пронзительной документальностью показывает страшную изнанку военных будней.

Так о чем же «Воздух»? В тяжелейший момент войны, когда немецкая армия, казалось, вот-вот завоюет СССР, в авиационный полк приезжают юные смешливые девушки, понятия не имеющие о войне. Герман-младший говорит, что ему было важно рассказать, как они пришли, как учились летать, воевать, какие испытания преодолевали и как они стали летчиками. По мнению режиссера, которым он поделился с ТАСС, современные кинодеятели зачастую снимают картонные фильмы о ВОВ. «Нравится нам это или не нравится, надо учиться у советского кино, которое мы забыли и которое было лучше», — считает он.

Интересно, что в основе фильма не лежат реальные события, история придумана. Определенно это составило сложность для создателей фильма, но в то же время давало возможность почувствовать себя творцами мифа. Материализовать «эпос» помогли актеры Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин и другие.

Режиссер утверждает, что не сразу согласился на предложение снять ленту: «Мне надо было, чтобы я свято верил в то, что я делаю». Вера пришла, команда работала над лентой более трех лет, преодолевая все сложности, начиная от эпидемии ковида и заканчивая трудностями, связанными со съемками в боевых самолетах.

«Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств. Большую часть фильма мы посвятили сценам боев, и горжусь тем, что нам удалось снять их с максимально возможной подлинностью», — делится Герман-младший.

Производством картины «Воздух» занимались кинокомпании Metrafilms и «Амедиа Продакшн» при поддержке «Первого канала», Фонда кино и многих других компаний. Для производства фильма были воссозданы советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда и множество других объектов.

Дирижер Фабио Мастранджело

Второй год на Западе призывают к отмене русской культуры. Убирают имеющие отношение к России постановки и фильмы из программ, а с отечественными деятелями искусств, не пожелавшими осудить Россию, разорвали контракты.

От западных деятелей культуры также требовалась негативная оценка России. Можно вспомнить заявление Жерара Депардье в 2022 году, когда он раскритиковал Путина из-за ситуации на Украине и пообещал часть доходов направить пострадавшим украинцам.

Но недаром в нашей стране существует поговорка: друг познается в беде. Один из самых востребованных дирижеров России и мира, самый известный итальянец в отечественных музыкальных кругах Фабио Мастранджело говорит, что его раздражает и кажется неуместной культура отмены, особенно когда речь идет о музыке русских композиторов.

Фабио Мастранджело давно живет в России, хотя его музыкальная карьера успешно складывалась на Западе. После окончания Академии музыки Пескары и совершенствования мастерства у Леонарда Бернстайна в Вене он создал камерный оркестр «Виртуозы Торонто», много гастролировал, дирижировал оркестрами Канады, Венгрии, Украины, Государственным симфоническим оркестром Санкт-Петербурга.

Сейчас у него российское гражданство, он руководит сразу несколькими оркестрами в нашей стране. Мастранджело — главный приглашенный дирижер Новосибирского симфонического оркестра, главный дирижер ГСО Symphonica ARTica Государственной филармонии Республики Саха, главный дирижер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Также он руководит Санкт-Петербургским государственным музыкальным театром имени Шаляпина.

Этим летом на странице соцсети Музыкального театра появилось обращение Фабио Мастранджело к зрителям, в котором он заявил, что поддержка нашего президента просто необходима. «Глубоко разочаровывают действия и заявления людей, которые якобы любят страну, но ведут себя так, как мы наблюдали сегодня. Дестабилизация обстановки в стране — это всегда преступление, тем более когда страна переживает трудные времена», — выразил свое мнение дирижер.

А на музыкальном фестивале «Кантата» в Калининграде Мастранджело заявил: «Я хотел вам сказать — и это от сердца: служу России!», — а затем добавил, что Российская Федерация является чуть ли не единственной страной в мире, где до сих пор культура находится на первом месте.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Какой русский не любит Калининград? Море, янтарь, немецкая архитектура, могила Канта, в конце концов. Между тем Калининградская область — сложный регион, переживающий «ползучую» сухопутную блокаду. Так, железные дороги Литвы «рекордно» — до 62% — увеличат тариф на грузовые перевозки с Россией и Белоруссией.

Молодому, 1986 года рождения, и красивому губернатору все по плечу. Например, у него два диплома о высшем образовании: он окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов России в 2008 году — по специальности «финансы и кредит», а в 2010-м — по специальности «юриспруденция».

С 2017 года Алиханов занимает пост губернатора Калининградской области. Он прекрасно осознает уникальность исторического наследия. Два года назад началась реконструкция исторического здания Янтарной мануфактуры, а региональный бюджет выделил деньги для ремонта корпуса, где будет находиться филиал Музея янтаря. Идет подготовка к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта 22 апреля 2024 года: началась вторая очередь благоустройства острова Канта, идут работы в Кафедральном соборе и в Музее Канта.

Завершилась реконструкция фасада Калининградского историко-художественного музея. Теперь мы сможем увидеть на нем восстановленные так называемые поющие маски. В 2024 году власти планируют начать реконструкцию фасада Калининградского музея изобразительных искусств.

Понятно, что в таком регионе, где губернатор понимает ценность историко-культурного наследия, успешно развивается туризм. Напомним, что Калининградская область является одним из лидеров по поддержке производителей кино, которые снимаются на территории региона. Этот успешный опыт отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с губернатором.

Но самый масштабный проект в регионе — строительство культурного кластера в Калининграде. Он займет все пространство острова Октябрьский, на котором расположится «город искусств» — филиалы Большого театра, Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), Третьяковской галереи.

Что касается филиала Третьяковки, то его строительство завершилось на днях. На острове выросла 50-метровая башня, где оборудованы помещения для сотрудников музея и многофункциональное пространство, которое можно использовать для презентаций. Помимо выставочных залов и творческих мастерских на территории находятся кинозал, библиотека, большое кафе. Общая площадь музея составляет 17,6 тысячи квадратных метров.

Руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого знаком, пожалуй, каждому жителю нашей страны. Обычно мы его немного фамильярно называем хор Пятницкого, подразумевая народную песню, исполненную на высочайшем уровне. И это неудивительно, поскольку он — по сути старейший профессиональный народный хор России.

Вот уже 34 года им руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации, народная артистка России — регалии можно перечислять бесконечно, так их много, патриотка нашей страны и просто красивая женщина — Александра Пермякова.

Когда в 1989-м Александра Андреевна стала директором Русского народного хора имени Пятницкого, от коллектива оставалось 40 человек, включая танцоров, певцов, музыкантов оркестра, бухгалтеров, сапожников. В девяностые никому не было дела до хорового искусства. Понадобились годы, чтобы воссоздать хор.

Сегодня это лучшие певцы, музыканты страны, среди которых 47 лауреатов международных, всероссийских, региональных конкурсов молодых исполнителей, средний возраст которых 19 лет. И все это благодаря усилиям Александры Пермяковой. Она не только искала источники финансирования, обивая кабинеты бизнесменов и чиновников, но и занималась радикальным обновлением репертуара, искала новые формы сценической жизни, работала над повышением мастерства.

Иногда работа Пермяковой напоминала работу археолога. Так, например, воссоздавалась «Приленская кадриль». От «Танца приленских ямщиков» не оставалось даже ритмического ряда. Но благодаря усилиям руководителя хора и ее единомышленников танец удалось восстановить, а значит, сохранить для потомков.

Государство оценило работу Александры Андреевны. Летом 2023 года она была награждена Государственной премией за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год.

Пермякова не просто абстрактно любит русскую народную песню, она патриот своей страны. Артисты хора имени Пятницкого приезжают с гастролями в ЛНР и ДНР. Так, в прошлом году они представили в Луганской академической филармонии концертную программу «Лучшее за 111 лет».

Выступая в прошлом году в Концертном зале имени П.И. Чайковского, Александра Пермякова сказала: «Для русского народа характерна гордость за свою страну, за свой народ. Дорогие, я вас очень прошу — берегите народное искусство. Куда делись наши эстрадные звезды? Все разбежались. А мы — в Луганске, в Донецке, на этой сцене. Нас попросили выступить перед солдатами, я ответила: «Конечно, поедем! На бруствере будем стоять, в окопах будем стоять и будем петь. Потому что русское искусство прежде всего — дух нашего народа. Мы жили и будем жить. Живи, страна!»

Худрук Театра Олега Табакова и глава СТД Владимир Машков

Знаменитый актер, режиссер, худрук Московского театра Олега Табакова в уходящем году стал главой Союза театральных деятелей (СТД), сменив занимавшего этот пост четверть века Александра Калягина. Машкова избрали на внеочередного съезде СТД, а бывший глава организации в своем обращении к его участникам подчеркнул, что новая ситуация в мире требует новой стратегии для союза. Сам Владимир Машков пообещал «перезагрузить» СТД, и многие в самом деле связывают с ним большие надежды.

С 2018 года Машков возглавляет Московский театр Олега Табакова. В 2022-м на фасаде театра появилась огромная буква Z, сшитая из георгиевской ленты. Актер поддержал СВО сразу и безоговорочно. «Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности. Вместо того чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо», — объяснил Машков 26 февраля 2022 года.

Летом прошлого года режиссер принял участие в серии концертов и творческих встреч в Луганске, Снежном, Шахтерске, Новоазовске, Володарском, Меловом, Беловодске, Старобельске и некоторых других городах ЛДНР вместе с российскими артистами Ольгой Кормухиной, Григорием Лепсом, Дмитрием Певцовым, Александром Маршалом.

Выступая в Луганске, Владимир Машков сказал, что СВО проходит в защиту русского языка, защиту наших братьев, сестер. «Что касается критиков, то они для меня не критики. Я давно для себя определил: есть люди, а есть нелюди. Это ситуация, в которую вынудил нас всех зайти мир нелюдей. Вот мы и должны восстановить свое человеческое имя во имя памяти тех ребят, девчонок, которые безвинно здесь погибли, продолжают погибать, защищая нашу общую Родину».

Делал новый глава СТД и заявления об отмене русской культуры. Он заявил, что без нее весь мир перестанет существовать.

«Вы можете остановить морские волны? Или ветер, который их поднимает? Нет! И так же невозможно остановить русскую, российскую культуру — потому что это стихия. Без нее мир не будет существовать», — привели «Аргументы и факты» слова Машкова. Актер также предположил, что россияне могли стать умнее за «весь этот год истерии и борьбы со всем русским». Машков убежден, что все попытки уничтожить русскую культуру приведут лишь к личному несчастью тех людей, которые попытаются это сделать.

В этом году Владимир Машков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова

Звенигород — один из самых древних и красивых городов Подмосковья. Притом один из самых популярных. Недавно к списку достопримечательностей города добавился еще одна — отреставрированный выставочный Манеж.

Он впервые открылся для посетителей в марте 2023 года после реконструкции. Здание, построенное в 1830 году, изначально было складом, в советское время функционировало как ДК. В какой-то момент было куплено частным лицом и просто стало окончательно разваливаться. Его спасла энергия звенигородской общественности, которая добилась того, что здание в 2019 году отдали музею. Этой весной реставрационные работы закончились: Манеж открыл свои двери. В новом пространстве обустроили кафе, читальный зал, помещение для лекций и мастер-классов.

В новом Манеже сразу же открылась выставка без преувеличения федерального уровня — «Вокруг Левитана», посвященная художникам-пейзажистам конца XIX — начала XX века, развитию московской школы пленэрного пейзажа, и в первую очередь Исааку Левитану. На выставке представлены 56 произведений выдающихся русских художников-пейзажистов — учителей, последователей и друзей Левитана. Зрители смогут увидеть работы Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других художников. Большинство работ — 45 картин — предоставил Русский музей.

Но и это еще не все. Директор музея пытается отстоять от застройки и опоганивания «бренд» Звенигорода — окрестные пейзажи, которые снискали местным краям славу «подмосковной Швейцарии». «Русским Барбизоном» называли их вышеупомянутые знаменитые художники-пейзажисты, что приезжали сюда писать на пленэре. В интервью «Культуре» директор выразила мнение, что ландшафты являются самостоятельной ценностью, сопоставимой с культурными. Это направление ее работы развивается в рамках проекта туристско-рекреационного кластера «Звенигородский вектор» на базе музея-заповедника. Было задумано объединить объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории, усадебно-парковые комплексы в единое целое. Таким образом, музей смог бы выйти за стены города. «Это бесценно, когда, посмотрев экспозицию, ты можешь увидеть подлинные здания, подойти к Успенскому собору XIV века или доехать до Саввино-Сторожевского монастыря, спуститься в Саввинскую Слободу и посмотреть на окрестности глазами Коровина и Левитана», — говорит Елена Кожевникова.

Политолог Сергей Михеев

Сергей Александрович Михеев родился в Москве 28 мая 1967 года, но столичного в его жизни было немного. После школы он некоторое время работал на заводе «Изолятор», отслужил в армии, только в 1994 году поступил в МГУ имени Ломоносова на философский факультет. Сегодня он известный политолог, интеллектуал патриотического лагеря и прекрасный оратор, которого охотно приглашают в эфир федеральные телеканалы.

Сергей Михеев преподносит свои идеи, во-первых, в виде четкой, понятной, логической системы, крайне убедительной для любого человека, сохранившего в нашу эпоху социального зомбирования остатки интеллекта и критического мышления. Неслучайно его телеграм-канал называется «Железная логика». Кроме того, он вкладывает в слова огромный эмоциональный заряд, его энергетика зашкаливает — потому ему хочется верить. Отметим, что наш герой делает это практически в ежедневном режиме на радио и телевидении. В отличие от многих, кто сегодня вещает нам о «правде», Сергей Михеев имеет все основания озвучивать тезисы о традиционных ценностях, вере, русской культуре и так далее, так как следует этому в собственной жизни. Сергей Александрович много лет женат, имеет троих детей и почти в каждом эфире акцентирует то, что он верующий православный человек.

Главный посыл Михеева — понимание России как отдельной традиционной цивилизации. Прежде всего — избавление от насаждавшейся повсеместно вторичности нашей страны. В недавнем интервью «Культуре» он отмечал, что одна из главных проблем постсоветского общества заключается в отсутствии суверенного целеполагания. В последние тридцать лет целью многих в России было стать максимально похожими на жителей Запада, несмотря даже на политическую, экономическую и военную конкуренцию. «Отсутствие цивилизационного целеполагания привело к насаждению вторичности как к способу стать успешным, получить признание, а в конечном итоге свелось к воспроизводству западной массовой культуры, только более низкого качества», — говорит он.

Наша вторичность — одна из главных проблем элиты. «Не только интеллигенция, но и государственная элита страдает внутренней вторичностью, несуверенностью, зависимостью от окружающей среды. Но такие люди не могут быть элитой. Человек, неспособный отстраниться, осознанно посмотреть на себя и мир, не может принимать адекватных решений, он будет всегда вторичен и ведом», — утверждает политолог. По его мнению, нужно менять всю систему в культурной политике, в образовании, готовя новые поколения. А дальше время само будет делать свое дело.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина — практически единственный человек в стране, который, отбросив в сторону совершенно ненужную «политкорректность», пытается привлекать внимание к деятельности популярных в молодежной среде «кумиров». Тридцать лет властям было все равно, кто и о чем у нас поет, только бы не занимались политикой. В итоге теми самыми «кумирами» нередко становятся персонажи, смотреть на которых и тем более слушать сложно без отвращения. В частности, речь идет о рэп-культуре — даже если не говорить о текстах, на Западе она нередко сопровождается визуальным рядом, в котором соседствуют порнография, наркотики и культ легких денег.

Екатерина — дочь сенатора Елены Мизулиной. Родилась в 1984 году в Ярославле. В 2004 году окончила Школу восточных и африканских исследований Лондонского университета по направлению «история искусств и индонезийский язык», а в 2010 году — Институт стран Азии и Африки МГУ. Поработав в Фонде святителя Василия Великого, в 2017 году была назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета». После того как Мизулина возглавила «Лигу безопасного интернета», в организации появилось множество так называемых кибердружинников, которые начали сообщать о вредоносных сайтах и других обнаруженных в Сети опасностях в соответствующие органы. С этого момента ЛБИ стала очищать Рунет гораздо эффективнее.

Именно Екатерина Мизулина начала привлекать внимание к тому, что многие молодежные исполнители пропагандируют употребление наркотиков. Так, в июне 2021 года Екатерина Мизулина обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов» российского рэп-исполнителя Элджея. В текущем году предметом ее внимания стал крайне раскрученный музыкальный исполнитель Егор Крид (для понимания контекста — прославившийся песней «Грязные шлюшки»), которого Екатерина Мизулина обвинила в незаконной рекламе онлайн-казино, а также в пропаганде подобных сайтов несовершеннолетней аудитории. Характерно, что Крид активно и долго сотрудничал с возглавляемым Германом Грефом Сбербанком (возможно, и сейчас сотрудничает) и зарабатывал на рекламе «банковских продуктов для молодежи». Забавно, что Егор Крид недавно подал на Мизулину в суд, иск требует защитить его «честь и достоинство».

Военкор и писатель Владлен Татарский

15 декабря в России вспоминали журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В наши дни погибнуть можно не только на войне, но и на «гражданке», как это произошло 2 апреля 2023 года с военным корреспондентом Владленом Татарским. Тогда на его творческий вечер «Есть такая профессия — военкор» в кафе в Санкт-Петербурге пришла молодая девушка Дарья Трепова и устроила теракт. Она подарила Владлену статуэтку, которая взорвалась в его руках. Татарский погиб на месте, всего же пострадавших оказалось 32 человека.

Респектабельная и иногда проукраинская аудитория соцсетей, попросту говоря, либеральная интеллигенция особым сочувствием погибшего не одарила. Не сочла его равным себе человеком. Еще бы — из какого-то шахтерского городка, а родился военкор (на самом деле Максим Фомин, Владлен Татарский — псевдоним) 25 апреля 1982 года в городке Макеевка Донецкой области. Высшего образования он не имел, более того — Фомин сидел. В 2011 году его поймали на ограблении, а затем после побега из тюрьмы в 2014 году воевал на стороне ЛНР и ДНР, служил в батальоне «Восток» и в 4-й бригаде Народной милиции ЛНР.

В 2019 году уволился со службы, занялся военной журналистикой и начал писать. Сейчас можно купить несколько книг Татарского: «Бег», «Война» и «Медитация», «Мариуполь», «Всем всего светлого и ясного». Собственно, и его псевдоним взят из Виктора Пелевина «Generation «П». В феврале 2022 года вернулся на службу в батальон «Восток» и принял участие в СВО.

По мнению друга Владлена военкора Георгия Медведева, Макс «никогда не скрывал неприятных моментов и своей личной жизни, рассказывал как есть, не пытался строить из себя героя». Уже после смерти Татарского протоиерей Александр Тимофеев рассказал, что рекомендовал Владлена для поступления в Свято-Тихоновский университет. Татарский собирался изучать богословие и Священное Писание.

«Максим быстро пришел к Богу. В четверг на литургии Мариина стояния он причастился Св. Христовых Таин», — написал священник в телеграм-канале.

Отвечая на вопрос о целях проведения СВО, Татарский говорил, что это не просто денацификация, а «больше духовная работа».

«Поэтому все лидеры в России должны четко сформулировать новые смыслы, которые мы должны вместо нацистского бреда вложить в украинцев», — говорил он.





Подготовила Елена Сердечнова.

Фотографии: Артем Иванов/ТАСС, Сергей Савостьянов/ТАСС, Владимир Трефилов/РИА Новости, Светлана Болотина/предоставлено Еленой Кожевниковой.