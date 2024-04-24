В Баку открылся памятник киргизскому писателю Чингизу Айтматову

Открытие памятника выдающемуся киргизскому писателю Чингизу Айтматову открылся в Баку. В церемонии участвовали президенты Азербайджана и Киргизии Ильхам Алиев и Садыр Жапаров.





В столице республики появилась трехметровая бронзовая скульптура, передает информагентство «АзерТАдж». Памятник писателю установлен на одном из центральных проспектов Баку – Ададлыг, что в означает «свобода». Автором скульптуры стал народный художник Азербайджана Натиг Алиев.





Президент республики, выступая на открытии, подчеркнул, что памятник станет очередным «символом дружбы, братства и единства» двух народов.





«В Азербайджане любили его (Айтматова. — Прим. Ред.) творчество и уважали его как человека за его активную гражданскую позицию, национальный дух и верность своим корням», — сказал Алиев.





Глава республики отметил, что писатель завоевал большое уважение как общественный деятель на пространстве бывшего СССР и в мире.





Президент Киргизии, в свою очередь, назвал открытие памятника знаковым событием в отношениях двух стран и символом глубокой связи.





Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Таласской области Киргизии. Вышедшая в 1958-м повесть «Джамиля» принесла писателю мировую известность. Наиболее известные произведения автора – «И дольше века длится день», «Белый пароход», «Плаха», «Когда падают горы».









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