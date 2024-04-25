Более двух тысяч экспонатов представлено на выставке о женщинах советской столицы в Музее Москвы

В Музее Москвы открылась выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х».



Выставка посвящена тому, как менялись социальные роли женщин после Октябрьской революции, как менялся быт и мода.



По словам директора музея Анны Трапковой, создатели проекта попытались показать, трансформацию, которая происходила с женщинами в столице, их личные истории.



В экспозицию вошли более двух тысяч предметов, в том числе живописные полотна, плакаты, монументальные, лоскутные и вышитые панно, скульптура. Посетители выставки увидят работы Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Александра Лабаса, Александра Тышлера и других мастеров.



Выставочные залы стилизованы под городские пространство, экраны демонстрируют хроники рабочих будней 1920-1930-х годов.



По словам куратора выставки Надежды Плунгян, на выставке представлен ряд редких работ из множества российских музеев.









Фото: пресс-служба Музея Москвы