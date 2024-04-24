Ольга Любимова поделилась планами Минкультуры на 2024 год

Министр культуры России Ольга Любимова поделилась планами ведомства на 2024 год. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова обозначила планы ведомства после заседания итоговой коллегии Минкультуры России. В рамках нацпроекта «Культура» намерены построить и отремонтировать 346 ДК, включая восемь в новых регионах. Также Минкультуры планирует поставить 67 автоклубов, модернизировать 149 библиотек, оснастить музыкальным оборудованием 353 детские школы искусств и училища.





В рамках федерального проекта «Придумано в России» может открыться 26 школ креативных индустрий в 25 регионах. Министр коснулась и вопроса реставрации.





«В Музейном квартале в Туле откроются филиалы Политехнического музея, Музея имени Андрея Рублева, Бахрушинского музея», — добавила Ольга Любимова.





В министерство также поступило 638 заявок на участие во Всероссийском плане. Артисты посетят все регионы РФ, а также Абхазию, Армению и Казахстан. В «Больших гастролях» примут участие 37 новых театров, в программе «Мы – Россия» - десять новых творческих коллективов.





В Москве откроется музейный комплекс на Кадашевской набережной. Ожидается открытие филиалов Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре, музейно-театрального квартала «Бахрушинский».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой