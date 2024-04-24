Ольга Любимова поделилась планами Минкультуры на 2024 год

24.04.2024

Ольга Любимова поделилась планами Минкультуры на 2024 год
Министр культуры России Ольга Любимова поделилась планами ведомства на 2024 год. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Ольга Любимова обозначила планы ведомства после заседания итоговой коллегии Минкультуры России. В рамках нацпроекта «Культура» намерены построить и отремонтировать 346 ДК, включая восемь в новых регионах. Также Минкультуры планирует поставить 67 автоклубов, модернизировать 149 библиотек, оснастить музыкальным оборудованием 353 детские школы искусств и училища.

В рамках федерального проекта «Придумано в России» может открыться 26 школ креативных индустрий в 25 регионах. Министр коснулась и вопроса реставрации.

«В Музейном квартале в Туле откроются филиалы Политехнического музея, Музея имени Андрея Рублева, Бахрушинского музея», — добавила Ольга Любимова.

В министерство также поступило 638 заявок на участие во Всероссийском плане. Артисты посетят все регионы РФ, а также Абхазию, Армению и Казахстан. В «Больших гастролях» примут участие 37 новых театров, в программе «Мы – Россия» - десять новых творческих коллективов.

В Москве откроется музейный комплекс на Кадашевской набережной. Ожидается открытие филиалов Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре, музейно-театрального квартала «Бахрушинский».


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой