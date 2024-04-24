В Белоруссии открылась выставка по роману «Война и мир» Толстого

Выставка «Война и мир» Л.Н. Толстого: место действия Беларусь» открылась в Минске. Посетителям представлено около 80 экспонатов.





Проект начал работать в Государственном музее истории белорусской литературы. Экспозиция расположена в двух залах. Зрителям представлено около 80 экспонатов, включая рукописи, черновики романа, иллюстрации к произведению, документы из фондов, гравюры на тему войны 1812 года, письма Льва Толстого, которые он писал во время работы над шедевром, пишет РГ . Артефакты предоставил Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве.





«Выставка — продолжение нашего совместного проекта с Музеем Льва Николаевича Толстого в Москве», — сказала старший научный сотрудник белорусского музея Ирина Князева.





По ее словам, вместе стороны организовали такие экспозиции, как «Анна Каренина», «Толстой и Репин», «Лев Толстой и Беларусь». Текущую выставку инициировали коллеги из Москвы. Князева отметила, что они «выкристаллизовали» из четырехтомной эпопеи события, которые происходили на территории республики более 200 лет назад.









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