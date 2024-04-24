Вышли новые кадры фильма «Непослушники» с Гошей Куценко

Появился новый трейлер к комедии «Непослушники» с Гошей Куценко в главной роли. Трейлер представила киностудия «КарроПрокат».





Комедия станет продолжением популярных фильмов «Непослушник» и «Непослушник 2». Премьера картины состоится 6 июня во всех кинотеатрах России.





В новой части главный герой Саша Черный в исполнении Гоши Куценко перейдет на путь исправления и станет монахом. Мужчина поселяется в монастыре под руководством отца Анатолия, которого сыграл Юрий Кузнецов. Бывший блогер Дима (Виктор Хориняк) теперь занимается продажами автомобилей. Поворотный момент происходит с прибытием четверых беспокойных сирот, за чье воспитание берется главный герой.





Режиссером выступил Владимир Котт. В фильме также сыграли Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Мирон Вальц и другие актеры.









Фото: YouTube