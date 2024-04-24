Артисты из Абхазии выступят в Саратове в рамках обменных культурных мероприятий

Концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия имени В.М. Царгуш состоится в Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке. Об этом сообщили в пресс-службе Росконцерта.





Выступление артистов пройдет в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии». Мероприятие организовано Росконцертом при поддержке министерств культуры России и Абхазии.





«Ансамбль народной песни и танца Абхазии с момента своего создания отличается высоким профессионализмом и умением трепетно реставрировать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В репертуаре коллектива — фольклорные обрядовые, ритуальные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов», — говорится в сообщении.





В пресс-службе Росконцерта отметили, что мастерство исполнителей, отточенность каждого номера, разнообразие, красочность и самобытность подкупают публику.





Перед началом концерта приветственное слово произнесет министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова и худрук Государственного ансамбля песни и танца Абхазии, народный артист республики, народный артист Карачаево-Черкесии Валерий Тания.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Росконцерт»