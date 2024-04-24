В Казанском цирке представят шоу на татарском языке по сказкам Габдуллы Тукая

Шоу на татарском языке «На Сенном базаре» по сказкам Габдуллы Тукая покажут в Казанском цирке 26 апреля. В одном спектакле создателям удалось соединить театральное и цирковое искусство.





Худрук театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев взялся за необычную постановку, пишет РГ . В основу сценария легли произведения «Коза и Баран», «Шурале», «Су анасы», «Акбай». Шоу исполнят ко Дню родного языка.





Действие представляет собой сон поэта, которого играют танцовщик и балетмейстер Нурбек Батулла и актер Камаловского театра Артур Шайдуллин. Тукаю снятся не только его персонажи, но и возлюбленная Зайтуна в исполнении известной певицы Эльмиры Калимуллиной.





В спектакле задействованы и профессиональные циркачи. Зрители увидят номера от артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Белорусского и Казанского цирков. Шоу будут показывать до 5 мая. Дальнейшая судьба программы пока не сообщается.









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