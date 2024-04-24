В Луганске появится отделение СТД России

Отделение Союза театральных деятелей (СТД) РФ появится в Луганске. Соответствующее решение утвердил секретариат СТД России.





В пресс-службе объединения отметили, что первые десять театральных деятелей из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева и Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича стали членами союза. Региональное отделение СТД РФ станет 79-м по счету, работающим на территории России.





Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков на заседании секретариата подвел итоги минувшего Форума председателей региональных отделений СТД. Мероприятие прошло в Москве с 18 по 21 апреля. По словам Машкова, в центральный аппарат организации уже поступают предложения и отклики глав региональных отделений. Артист также указал на большой вклад своего предшественника Александра Калягина. Машков высоко оценил его влияние на развитие союза и сохранение традиций, которые были заложены в деятельность театрального сообщества.









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