Стартовал прием заявок на международный фестиваль «Территория жеста»

Открылся прием заявок на участие в VII Международном фестивале театрального искусства «Территория жеста». Смотр пройдет в Москве с 28 октября по 3 ноября 2024 года.





По данным организаторов, на конкурс могут быть представлены драматические, музыкальные, пластические, кукольные постановки.





«Главное требование — спектакли должны быть либо понятны без слов, либо поставлены на русском жестовом языке и сопровождаться дикторским переводом, либо сопровождаться переводом на жестовый язык», — говорится в сообщении.





Фестиваль приглашает к участию профессиональные и любительские творческие коллективы из разных регионов России. Также участвовать могут представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Прием заявок осуществляется до 15 июня.





«Территория жеста» стала главным ежегодным театральным событием для артистов и зрителей с нарушениями слуха. Организатором выступает Театр мимики и жеста при поддержке Минкультуры России. Основные мероприятия смотра пройдут на его сцене.









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