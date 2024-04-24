Более 130 площадок Петербурга примут участие в «Ночи музеев»

Более 130 музеев, библиотек, выставочных и концертных залов Санкт-Петербурга станут участниками ежегодной акции «Ночь музеев». Основная часть площадок откроется 18 мая.





Председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин на пресс-конференции в ТАСС сообщил подробности проведения акции. «Ночь музеев» посвящена Международному дню музеев. В 2024 году к акции присоединились 12 новых участников, включая Музей военно-морской славы в Кронштадте и Музей-квартиру академика Ивана Павлова на Васильевском острове.





«Нам очень приятно, что ежегодно эта акция привлекает все большее количество новых участников - в этом году их более 130», — поделился Болтин с участниками пресс-конференции.





Также участвовать в «Ночи музеев» будет библиотечно-культурный центр «Нота», Музей Высшей школы народных искусств, Музей Университета ветеринарной медицины, Музей истории денег в Петропавловской крепости, Центр современного искусства имени Сергея Курехина и Стрит-арт хранение в пространстве «Севкабель порт».









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