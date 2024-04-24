Ольга Любимова подвела итоги 2023 года на заседании коллегии Минкультуры России

24.04.2024

Ольга Любимова подвела итоги 2023 года на заседании коллегии Минкультуры России
Завершилось заседание итоговой коллегии Минкультуры России. Об этом министр культуры Ольга Любимова сообщила в Telegram-канале.

Участники заседания подвели главные итоги 2023 года. Министр уточнила, что в рамках нацпроекта «Культура» было построено, реконструировано, отремонтировано 271 сельское учреждение, девять театров, 87 музеев, 15 ТЮЗов и театров кукол, 142 ДШИ и пять центров культурного развития. Также оснащение получили 52 театра, 373 детские школы искусств и училища. В рамках нацпроекта были поставлены 85 автоклубов, открыты 230 модельных библиотек и переоборудованы 94 кинозала.

К программе «Пушкинская карта» присоединились 9,6 миллионов участников. В новых регионах РФ ее оформили 1800 молодых людей.

Федеральный проект «Придумано в России» позволил создать 32 школы креативных индустрий в 27 регионах и провести 114 инклюзивных творческих лабораторий в 86 регионах, включая ДНР. Завершились реставрационные работы на 29 объектах культурного наследия. В ансамбле Новодевичьего монастыря восстановили 29 из 36 объектов и семь из 11 иконостасов.

Стороны также обсудили достижения музейного фонда России, кино, гастрольной деятельности творческих коллективов, цирковую деятельность, музеи и выставки, библиотеки и образование. В рамках международного сотрудничества за 2023 год состоялись два знаковых мероприятия – Дни российского кино и Санкт-Петербургский форум объединенных культур.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой