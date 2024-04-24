Ольга Любимова подвела итоги 2023 года на заседании коллегии Минкультуры России

Завершилось заседание итоговой коллегии Минкультуры России. Об этом министр культуры Ольга Любимова сообщила в Telegram-канале.





Участники заседания подвели главные итоги 2023 года. Министр уточнила , что в рамках нацпроекта «Культура» было построено, реконструировано, отремонтировано 271 сельское учреждение, девять театров, 87 музеев, 15 ТЮЗов и театров кукол, 142 ДШИ и пять центров культурного развития. Также оснащение получили 52 театра, 373 детские школы искусств и училища. В рамках нацпроекта были поставлены 85 автоклубов, открыты 230 модельных библиотек и переоборудованы 94 кинозала.





К программе «Пушкинская карта» присоединились 9,6 миллионов участников. В новых регионах РФ ее оформили 1800 молодых людей.





Федеральный проект «Придумано в России» позволил создать 32 школы креативных индустрий в 27 регионах и провести 114 инклюзивных творческих лабораторий в 86 регионах, включая ДНР. Завершились реставрационные работы на 29 объектах культурного наследия. В ансамбле Новодевичьего монастыря восстановили 29 из 36 объектов и семь из 11 иконостасов.





Стороны также обсудили достижения музейного фонда России, кино, гастрольной деятельности творческих коллективов, цирковую деятельность, музеи и выставки, библиотеки и образование. В рамках международного сотрудничества за 2023 год состоялись два знаковых мероприятия – Дни российского кино и Санкт-Петербургский форум объединенных культур.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой