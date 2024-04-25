В Приморье открылся Центр поддержки и развития кино.
Центр создан для стимулирования развития в регионе киноиндустрии, передает пресс-служба регионального правительства.
«В Приморском крае начал работу Центр поддержки и развития кино. Его главные задачи — стимулировать развитие киноиндустрии в регионе и создать благоприятную среду для кинематографистов из разных уголков страны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство региона готово оказывать поддержку кинематографистам на всех этапах производства. В регионе стартовала система рибейтов — частичного возмещения затрат на производство кино.
Центр создан на базе автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр». Возглавил учреждение режиссер, сценарист, продюсер картины «Последний этаж», участвовавшей в Каннском кинофестивале, Дмитрий Шевцов.
Работа центра будет направлена на оказание помощи российским и иностранным съемочным группам в создании собственных кинопроектов совместно с кинокомпаниями Приморья.
В настоящее время идет подготовка к съемкам двух картин приморских кинокомпаний и двух других российских проектов.
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