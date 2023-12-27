Валерий Гергиев, Алексей Герман-младший и Екатерина Мизулина стали людьми года в сфере культуры

Художественный руководитель и директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев возглавил Большой театр с 1 декабря. Маэстро и другие важные деятели попали в список людей года 2023 по версии «Культуры».





Стало известно, кто определял культурную повестку в стране в уходящем году. Первым в списке оказался Валерий Гергиев. Масштаб его назначения гендиректором Большого театра можно сравнить с ситуацией, в которой бы кто-то одновременно возглавил Эрмитаж и Третьяковку. В 2024 году маэстро будет представлять президента Владимира Путина в его предвыборной кампании. «Культура» оценила то, как Гергиев отстоял свою патриотическую позицию, когда зарубежные театры и филармонии разорвали сотрудничество с дирижером.





Вторым в списке людей года стал режиссер Алексей Герман-младший, чей фильм «Воздух» открыл 36-й Токийский международный кинофестиваль. Картина о Великой Отечественной войне выйдет в прокат 18 января.





Дирижер Фабио Мастранджело присоединился к Гергиеву и Герману-младшему. Маэстро живет в России, несмотря на то, что его карьера успешно складывалась на Западе. Мастранджело также считает РФ чуть ли не единственной в мире страной, где до сих пор культура находится на первом месте.





Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пополнил список людей года «Культуры». Глава региона прекрасно осознает уникальность исторического наследия и проводит мероприятия по его сохранению.





Другим человеком года стала народная артистка России, заслуженный работник культуры РФ, руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова. Вот уже 34 года она руководит коллективом из лучших певцов, музыкантов страны. Летом 2023-го она удостоилась Государственной премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год.





За ней следует худрук Театра Олега Табакова и глава СТД Владимир Машков. Знаменитый актер, режиссер и художественный руководитель в этом году занял пост председателя Союза театральных деятелей России, сменив Александра Калягина. Машков пообещал «перезагрузить» объединение.





К людям года в сфере культуры присоединилась директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова. Именно она пытается отстоять от застройки «бренд» города – окрестные пейзажи, которые прославились как «подмосковная Швейцария».





Политолог Сергей Михеев и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также вошли в список людей года. Замыкает эту главу военкор и писатель Владлен Татарский, погибший в Санкт-Петербурге. Теракт произошел на его творческом вечере. Журналист написал такие книги, как «Бег», «Война» и «Медитация», «Мариуполь», «Всем всего светлого и ясного». Подробнее читайте в материале «Культуры».









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