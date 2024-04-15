В Петербурге пройдет II ярмарка современного искусства Port Art Fair

Вторая ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет в петербургском Севкабель Порту. Об этом «Культуре» сообщила PR-служба пространства.





Участниками ярмарки станут галереи, объединения и независимые художники. Мероприятие направлено на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, возможность демонстрировать и продавать свои работы.





«Мы очень рады создавать второй эпизод PAFа! Имея опыт первого года, мы можем становиться лучше и способствовать продвижению художников, фасилитировать знакомства и сотрудничества, осуществлять не только продажи но и многосторонний обмен между всеми сторонами арт-рынка», — отметила куратор ярмарки Анна Заведий.





В этот раз организаторы рассмотрели более 750 заявок от независимых художников, галерей и объединений. Участниками стали 61 автор и 26 галерей и объединений.









Фото: PR-служба Севкабель Порт