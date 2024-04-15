В Доме железнодорожников пройдет показ спектакля «Прыжок в свободу» из Петербурга

Гастроли легендарного спектакля из Санкт-Петербурга «Прыжок в свободу» пройдут 18 апреля в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ЦДКЖ.





Спектакль «Прыжок в свободу» с большим успехом показывают в мире более 15 лет. Постановку успели посмотреть жители Греции, Бельгии, Франции, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Голландии, Узбекистана и Казахстана.





«Несмотря на то, что спектакль, казалось бы, имеет узкую тематику и рассказывает историю легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, он также получил восторженные отзывы от людей далеких от балета и даже от детей. <…> Этот спектакль способен вдохновлять и окрылять людей, он заставляет вернуться к своим мечтам и обрести веру в себя», — говорится в сообщении пресс-службы.





В спектакле сыграют Сергей Янковский (Рудольф Нуреев), солисты Мариинского и Михайловского театров. Зрители увидят актерское мастерство и режиссуру высочайшего уровня, отметили в ЦДКЖ.





Главной темой спектакля стала масштабность личности, которая не теряет достоинство и силу даже перед смертью. Артисты поведают рассказ о долгом творческом пути, становлении великого артиста, о последнем выходе суперзвезды на сцену.









Фото: Пресс-служба ЦДКЖ