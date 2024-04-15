В новом театре Петербурга покажут «Онегина» в «Ночь музеев»

Новый петербургский театр «Драм.Площадка» покажет спектакль по роману в стихах Александра Пушкина «Онегин» в рамках акции «Ночь музеев». Показ приурочен к 225-летию со дня рождения русского поэта и драматурга.





Режиссер и старший преподаватель кафедры режиссуры Российского государственного института сценических искусств Галина Бызгу в беседе с ТАСС рассказала о постановке.





«18 апреля труппа сыграет «Онегина». Это современное прочтение великого произведения, но в постановке мы полностью сохранили авторский текст. Спектакль погрузит зрителя в размышления о том, как человек становится заложником собственного образа, ожиданий и иллюзий относительно того, как правильно или модно жить», — поделилась она с агентством.





Мероприятия «Ночи музеев» 2024 года объединит тема «Лексикон», связанная с языком и словом. Выбрали ее неслучайно. В этом году будут отмечаться юбилеи многих знаковых писателей – Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Владимира Набокова.









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