«Маленький принц» с Безруковым открыл «Эхо» Большого детского фестиваля в Архангельске

«Эхо» Большого детского фестиваля (БДТ) началось в Архангельске с показа музыкальной сказки «Маленький принц» Московского Губернского театра. Его худрук, народный артист России Сергей Безруков исполнил в спектакле главную роль.





Актер также выступил режиссером постановки. В беседе с журналистами Безруков отметил, что в Архангельске театр с «Эхо» выступает во второй раз.





«Что приятно, потому как когда второй раз, значит, понравилось. Тут все очевидно. Когда не понравилось, не приглашают», — подчеркнул актер.





По его словам, Архангельск выступает основной площадкой «Эха». Большой детский фестиваль также охватит Северодвинск.





В городах пройдут показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов. Работы стали лауреатами Большого детского фестиваля. Восемь спектаклей представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Вологды и Архангельска. Постановки становились лауреатами фестиваля в разные годы.









Фото: YouTube