Минкультуры России учредило первую в стране премию в области музейного дела

Министерство культуры России учредило первую в стране премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Соответствующий приказ опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.





Национальную премию в области музейного дела будут присуждать музеям и их сотрудникам. Также ее смогут получить физические и юридические лица, которые реализовали проекты или программы в этой сфере. Лауреатам премии достанется памятная статуэтка.





Получить награду можно будет в 16 номинациях: «Руководство музея», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Реставратор», «Музейный смотритель», «Хранитель», «Издательский проект», «Пиар-кампания музея», «Спецпроект музея», «Музейный маршрут», «Выставочный проект», «Музейная экспозиция», «Партнер музея», «Национальное достояние», «Музей года», «Служение делу». Заявки соискателей не рассматриваются, если претендент находится в реестре иностранных агентов или перечне организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями.





Министр культуры России Ольга Любимова ранее анонсировала учреждение премии. Награду будут вручать на полях международного межмузейного фестиваля «Интермузей». Первая церемония ожидается в мае 2024 года.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва