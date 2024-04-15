Сергей Минаев и Андрей Золотарев выберут сериалы для фестиваля «Пилот»

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев совместно с писателем Сергеем Минаевым будет отборщиком VI российского фестиваля сериалов «Пилот». Об этом сообщила его пресс-служба.





Фестиваль пройдет в Иванове с 20 по 23 июня. В пресс-службе уточнили, что отныне отборщиками смотра будут профессионалы из индустрии, которые не только смотрят сериалы, но и создают их.





«Идея в том, что индустрия стала очень большой и подвижной. Новые лица из профессионалов рынка позволят фестивалю ежегодно обновляться, быть актуальным и традиционным одновременно», — отметил владелец фестиваля Антон Калинкин.





Он также выразил уверенность, что этот формат подарит зрителям интересную и разноплановую программу.





В 2024 году также состоится II Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета». В рамках мероприятия запланированы презентации онлайн-платформ, телеканалов, исследований рынка. На полях форума впервые представят отдельную программу пилотов документальных сериалов, чьи участники сразятся за приз «Самый ожидаемый док».









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