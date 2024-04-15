В Угличе зрители покинули выступление Александра Серова до окончания концерта

Выступление певца Александра Серова в Угличе омрачилось уходом зрителей. Исполнитель вышел на сцену для представления музыкантов, однако увидел полупустой зал.





Перед началом концерта стало ясно, что аншлага не будет. Зал наполнился не до конца. Некоторые зрители пришли в недоумение. Многие жители Углича признались, что им стало стыдно за земляков.





Александр Серов вышел на сцену и собирался представить музыкантов. Однако перед ним оказался полупустой зал. Артисты еще выступали, когда зрители понеслись в гардероб за одеждой.









Угличане назвали это неуважением к гостям и призвали земляков не быть «стадом баранов». Зрители призвали дожидаться, когда артисты покинут сцену.









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