Девять концертных программ представят на фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Дагестане

16.04.2024

Девять концертных программ представят на фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Дагестане
В Махачкале стартовал Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи».

Участие в фестивале примут артисты из России и Чехии, передает пресс-служба министерства культуры Дагестана. Фестиваль будет проходить с 15 апреля по 11 июня.

Откроет фестиваль концертная программа с участием камерного оркестра имени С. Хржановского. В рамках фестиваля будет представлено девять концертных программ.

На фестивале будет звучать симфоническая, джазовая, органная, вокальная музыка.

Один из концертов будет посвящен 85-летию русской певицы Елены Образцовой.

Фестиваль пройдет в семнадцатый раз при поддержке Министерства культуры Дагестана.


Фото: Pixabay.com