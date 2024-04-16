Девять концертных программ представят на фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Дагестане

16.04.2024
В Махачкале стартовал Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи».
Участие в фестивале примут артисты из России и Чехии, передает пресс-служба министерства культуры Дагестана. Фестиваль будет проходить с 15 апреля по 11 июня.
Откроет фестиваль концертная программа с участием камерного оркестра имени С. Хржановского. В рамках фестиваля будет представлено девять концертных программ.
На фестивале будет звучать симфоническая, джазовая, органная, вокальная музыка.
Один из концертов будет посвящен 85-летию русской певицы Елены Образцовой.
Фестиваль пройдет в семнадцатый раз при поддержке Министерства культуры Дагестана.
Фото: Pixabay.com