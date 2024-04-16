Девять концертных программ представят на фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Дагестане

В Махачкале стартовал Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи».



Участие в фестивале примут артисты из России и Чехии, передает пресс-служба министерства культуры Дагестана. Фестиваль будет проходить с 15 апреля по 11 июня.



Откроет фестиваль концертная программа с участием камерного оркестра имени С. Хржановского. В рамках фестиваля будет представлено девять концертных программ.



На фестивале будет звучать симфоническая, джазовая, органная, вокальная музыка.



Один из концертов будет посвящен 85-летию русской певицы Елены Образцовой.



Фестиваль пройдет в семнадцатый раз при поддержке Министерства культуры Дагестана.









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