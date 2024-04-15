Международный фестиваль музыки «Дорога на Ялту» пройдет в Москве

Шестой Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдет в Государственном Кремлевском дворце с 28 апреля по 1 мая. Об этом информирует его пресс-служба.





Первый конкурсный день фестиваля стартует 28 апреля в 18:00. Музыканты исполнят песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран.





Впервые мероприятие прошло в Ялте в 2019 году. Вскоре фестиваль стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телепроектов, посвященных Великой Победе. С 2022-го мероприятие принимает Москва. Прямую трансляцию можно увидеть на городских экранах в регионах РФ, а также онлайн.





Оргкомитет рассмотрел 210 заявок от вокалистов из 15 стран. В отборочный тур прошли 15 зарубежных участников. Конкурсная судьба вокалистов решится по итогу концертов в Кремлевском дворце. В финал 2024 года попали участники из Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции и Франции.





Во главе жюри заседает народный артист РСФСР Лев Лещенко. 1 мая состоится заключительный гала-концерт.





Организатором фестиваля выступает Фонд «Гуманитарный мир». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента России, правительства Крыма, ВГТРК, ТАСС, МИА «Россия сегодня». Генеральным партнером фестиваля является ООО «ЕвроТрансСтрой».









Фото: Пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»