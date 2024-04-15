В Москве открылся музей театра «Современник»

Церемония открытия музея «Современника» состоялась в день рождения театра. Событие реализовано в рамках проекта «Современник»: Планета Волчек» к 90-летию Галины Волчек.





Открытие музея стало знаменательным и долгожданным событием в жизни театра. Сотрудники «Современника» собирали, хранили большое количество материалов и документов, связанных со стилем и современностью театра со дня его основания.





Коллекция музея состоит из уникальных архивных фото и видео, протоколов обсуждений спектаклей и серьезного художественного совета. Зрители также могут увидеть экземпляры пьес, афиши и программки всех спектаклей театра с 1956 года.







