Петербургская актриса Марина Чернышева добилась возвращения на сцену через суд

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным увольнение 62-летней актрисы Марины Чернышевой из «Камерного Драматического Театра «Левендаль»». Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.





Актриса добилась возвращения на сцену. Также Чернышевой присудили компенсацию в размере около 400 тысяч рублей.





«Суд признал незаконным приказ о прекращении указанного трудового договора <…> взыскав с ответчика заработную плату за время вынужденного прогула в размере 388 054, 64 рублей, в возмещение расходов по оплате услуг представителя 40 000 рублей, почтовых расходов 1 144, 32 рублей», — уточнили в пресс-службе.





По словам актрисы, она незаконно лишилась должности 28 апреля 2023 года за прогул. Чернышева отметила, что конфликт с театральным руководством у нее произошел в 2021 году из-за реквизитов к спектаклю «В гости к дедушке Крылову». Женщина создала их за личные средства и не хотела дарить театру. Худрук прекратил задействовать актрису в спектаклях. Заведующий труппой предлагал увольнение по собственному желанию. В феврале 2022 года актрису сняли с последнего спектакля без издания приказов о снятии с ролей.









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