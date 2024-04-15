В Петербурге стартовал V театральный фестиваль LOFT

Пятый театральный фестиваль LOFT начался в Санкт-Петербурге при участии коллективов из России, ближнего зарубежья и Ленобласти. Первыми на сцену вышли артисты Театра на Васильевском.





Спектаклем-открытием стала постановка режиссера Романа Смирнова «Пир» по «Маленьким трагедиям» Александра Пушкина.





«Пять лет фестиваля - это не юбилей, а просто начало жизни, но наш LOFT год от года расширяет свою географию и, несмотря на санкции, остается международным. К нам приедут театры из Минска, из Ташкента и коллективы из пяти городов России. Ну а название наше - LOFT расшифровывается очень просто: Ленинградский областной фестиваль театров», — сказал на пресс-конференции в ТАСС худрук-директор Театра на Васильевском, председатель оргкомитета Владимир Словохотов.





По его словам, все годы смотр финансируется правительством Ленобласти. В 2024-м у фестиваля появилась новая сценическая лофт-площадка, которая поспособствует расширению зрительской аудитории. Речь идет об областном дворце культуры, ранее называвшийся ДК имени Максима Горького.









Фото: Pixabay.com