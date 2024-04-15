В Петергофе завершился первый этап воссоздания «Опочивальни»

Первый этап воссоздания исторического образа «Опочивальни» в ГМЗ «Петергоф» завершился в четверг, 11 апреля. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба музея-заповедника.





Работы завершились в Екатерининском корпусе ГМЗ. Специалисты выполнили работы по установке балдахина на парадную кровать, а также позолоченной резной короны.





«Формированию экспозиции Опочивальни в Екатерининском корпусе предшествовала кропотливая исследовательская работа сотрудников музея-заповедника — изучены рисунки подобных интерьеров в Зимнем, Аничковом и Елагином дворцах. В основу выполненной резной короны балдахина легли чертежи Карла Ивановича Росси для Опочивальни Марии Федоровны в Елагином дворце», — уточнили в пресс-службе.





Комната не использовалась по прямому назначению. Опочивальня отводилась для отдыха, процедур переодевания и интимных приемов особо близких людей.





Ткань балдахина была воссоздана в московской мастерской «Старинные ткани» на станках XIX века. Эскизом послужили исторические аналоги, хранящиеся в фонде ГМЗ «Петергоф» и в Российском государственном историческом архиве.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»