Здание курсов ВМФ в Петербурге признали памятником архитектуры

Здание Специальных курсов усовершенствования командного состава Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге признали памятником архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).





Ансамбль 1930 годов в стиле советской неоклассики находится на Малоохтинском проспекте. Здание построено по проекту группы архитекторов мастерской № 1 Ленпроекта под руководством Давида Бурышкина.





«Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова ансамбль «Здание Специальных курсов усовершенствования командного состава» (Малоохтинский пр., 80/2) включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения», — говорится в сообщении.





В пресс-службе уточнили, что здание никогда не перестраивалось и не искажалось позднейшими переделками. Сегодня оно является примером полностью сохранившегося большого ведомственного здания, выстроенного в «беренсианских» приемах советской неоклассики. Строение до сих пор используется по первоначальному назначению.









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