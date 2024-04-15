Более 200 артистов выступили на открытии фестиваля нацтеатров России в Элисте

Первый фестиваль национальных театров страны стартовал в Элисте 15 апреля. Событие организовано Фондом «Столица» при поддержке Минкультуры России и правительства Калмыкии.





В республике фестиваль открылся на центральной площадке Элисты «Пагода Семи дней». Церемония состояла из парада и выступления творческих коллективов. В открытии участвовали более 200 артистов семи регионов в национальных костюмах. Фестиваль продлится до 20 апреля.





«Уникальный проект, который реализуется при поддержке Министерства культуры России, направлен, прежде всего, на возрождение добрых театральных традиций, гармоничное развитие и сохранение культур разных этносов, проживающих на территории нашей великой страны», — говорится в приветствии главы Калмыкии Бату Хасикова, которое на открытии зачитал зампредседателя правительства региона Эрдни Церенов.





Артисты прошли от центральной площади города до драмтеатра имени Баатра Басангова. Первый спектакль «Капитанская дочка» Национального молодежного театра Башкортостана имени Мустая Карима покажут вечером.





Посмотреть постановки онлайн можно на официальном сайте фестиваля. Также в программу вошла секция для руководителей театров и специалистов учреждений культуры и артистов нацтеатров.









Фото: YouTube