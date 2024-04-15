Ольга Любимова вручила Зое Богуславской орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Министр культуры России Ольга Любимова вручила орден «За заслуги в культуре и искусстве» Зое Богуславской. Церемония состоялась в Центре Вознесенского.





Ольга Любимова в Telegram-канале уточнила, что идея создания центра принадлежит Зое Богуславской. Она открыла его в память о муже Андрее Вознесенском, с которым прожила 46 лет.





«Изящная, невероятно талантливая, ею не перестают восхищаться уже столько десятилетий. С самого детства она увлекалась литературой и театром. Окончила ГИТИС и навсегда связала свою жизнь с искусством», — отметила министр.





Во вторник, 16 апреля Зоя Богуславская отметит свой 100-летний юбилей. В честь этого события в центре работает выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман». Министр культуры призналась, что с удовольствием на ней побывала. Экспозиция посвящена творческому пути писательницы, ее жизни, проектах и путешествиях. Посетить выставку можно будет с 16 апреля по 28 июля.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой