В Москве состоялась церемония вручения V национальной премии в области веб-контента

Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента состоялась в Москве. Проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» забрал несколько наград.





Жора Крыжовников стал лучшим режиссером интернет-сериала («Слово пацана. Кровь на асфальте»), информирует Институт развития интернета (ИРИ). Лучшим актером стал Иван Янковский, сыгравший в проекте Вову Адидаса. Сериал также был признан лучшим в своем жанре с хронометражем эпизода более 24 минут.





Специальный приз за развитие и поддержку партнерского продюсирования отошел продюсеру Тимуру Вайнштейну. Федор Бондарчук забрал награду как лучший продюсер онлайн-проекта.





Лучшей актрисой интернет-сериала стала Любовь Аксенова за роль в «Жить жизнь». Никита Ефремов разделил с Янковским победу как лучший актер за участие в сериале «Библиотекарь».









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