Жора Крыжовников получил Национальную премию в области веб-контента за лучшую режиссуру

16.04.2024
Режиссер Жора Крыжовников удостоен приза V Национальной премии в области веб-контента за лучшую режиссуру интернет-сериала.
Награда досталась постановщику за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает
ТАСС.
Церемония вручения премии прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве.
Награду на церемонии вместо Крыжовникова, который не смог присутствовать, получил режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
Лучшей актрисой интернет-сериала признана Любовь Аксенова за картину «Жить жизнь». Лучшими актерами стали Никита Ефремов («Библиотекарь»), Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте»).
Сериал Крыжовникова также признан «Лучшим интернет-сериалом», а приз за лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода менее 24 минут достался фильму «Секс. До и после».
Фото: кадр из сериала "Слово пацана"