В РОСИЗО открылась выставка к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

В Москве открылась выставка «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».



Проект подготовлен государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой».



Приветственное слово гостям и организаторам выставки направила министр культуры России Ольга Любимова. Министр культуры отметила, что проект продолжает одну из самых ярких героических страниц общей истории братских народов, связанных едиными культурными, духовными и нравственными ценностями.



«Представленные в экспозиции предметы рассказывают о событиях начала войны, героической обороне Брестской крепости и освобождении Белоруссии в 1944 году. Данная выставка — настоящий урок истории, дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, их подвигу и мужеству. Убеждена, что она привлечет внимание гостей и отразит неоценимый вклад братских народов в победу над немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в приветствии.



В экспозицию вошли портретная галерея ветеранов, рисунки военных художников, фотографии, листовки и газеты, редкие архивные материалы, боевые знамена, личные вещи военачальников, солдат, артефакты военных лет. Особое место в экспозиции уделено воспоминаниям участников событий, кадрам кинохроники.



Выставка будет работать до 9 июня 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России