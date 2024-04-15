Первая премия Евразийской киноакадемии может пройти в 2025 году

Союз кинематографистов и министр культуры России Ольга Любимова обсудили создание Евразийской киноакадемии и кинопремии. Об этом глава ведомства сообщила в Telegram-канале.





Министр культуры отметила, что участники встречи обсудили концепцию и стратегию Евразийской киноакадемии. Первую кинопремию планируется провести в 2025 году.





Проект поддержали китайские партнеры в декабре 2023 года. Министр культуры выразила надежду, что к нему присоединятся коллеги из стран БРИКС, ШОС, СНГ. По ее словам, многие выразили свою заинтересованность.









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