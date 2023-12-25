В новых регионах открылись четыре кинотеатра при поддержке Минкультуры

Четыре новых кинотеатра появилось в новых регионах страны благодаря нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





Жители городов Ровеньки и Судохольск в ЛНР смогут посетить новые кинотеатры. Такая же возможность появилась у обитателей Харцызска и Ждановки Донецкой Народной Республики. На сайте Минкультуры уточняется, что общая вместимость всех кинозалов – более 700 мест.





Зрители смогут посетить бесплатные сеансы отечественного фильма «Баба Яга спасает мир» в рамках первых показов. С 28 декабря на больших экранах будет проходить по пять сеансов ежедневно. Ожидается по два показа фильмов «Три богатыря и пуп земли» и «Великолепная пятерка», а также один показ картины «Новогодний шеф».





Ранее стало известно, что в Москве не состоится светская премьера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». На мероприятии могли собраться звезды, которые снялись в ремейке культового фильма Леонида Гайдая. Режиссерами новой комедии выступили Михаил Семичев и Роман Ким.









Фото: Минкультуры России