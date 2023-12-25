В Москве сорвалась премьера фильма «Иван Васильевич меняет все»

Ремейк комедии про Ивана Грозного под названием «Иван Васильевич меняет все» не покажут в Москве. Премьеру в кинотеатре «Октябрь» отменили.





Показ новогодней комедии мог пройти 25 декабря. Организаторы уточнили порталу MSK1.RU, что премьеру отменили по техническим причинам. Мероприятие должны были посетить звезды, которые снялись в фильме – Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис. По сведениям журналистов, в кинотеатре отключили свет.





Ремейк культовой картины Леонида Гайдая расскажет зрителям знакомую историю с новыми деталями. Отличается новая комедия тем, что в ней появятся исторические лица из других эпох и даже персонажи из разных вселенных. Так, в фильме можно будет увидеть Наполеона.









Фото: Кадр из трейлера «Иван Васильевич меняет все»