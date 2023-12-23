Выставка художников Константина и Владимира Маковских открылась в Серпухове

Большая межмузейная экспозиция «Маковские. Константин и Владимир» открылась в новом выставочном пространстве «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея.





Как пишет « Российская газета », задачу выставки — показать, насколько по-разному братья показывали мир, — организаторы перевыполняют, придумав даже размещать картины одного брата на коричневом фоне, а другого — на бежевом. Но разница и так видна сразу. Люди из народа на картинах Константина — это аристократы в бедной одежде. У Владимира же «Крестьянские дети в мастерской художника» или «Лесничий» остаются самими собой.





Как ранее сообщала газета «Культура», зрители увидят более 80 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ имени Пушкина и другие. Проект станет презентацией нового выставочного пространства, которое открылось в отреставрированном Каретном сарае. Здание является объектом культурного наследия и входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.





Выставка в Серпухове впервые соберет в одном пространстве работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира Маковских (1846-1920). Главная тема изучения кураторов проекта — связь живописи авторов с литературными и музыкальными сюжетами этого периода.





Выставка будет работать до 19 мая 2024 года.









Фото: Владимир Маковский, «Варка варенья» / Пресc-служба Серпуховского историко-художественного музея