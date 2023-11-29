Выставка о братьях Маяковских откроется в Серпуховском историко-художественном музее

Выставка «Братья Маяковские. Константин и Владимир» откроется в Серпуховском историко-художественном музее 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Зрители увидят более 80 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ имени Пушкина и другие. Проект станет презентацией нового выставочного пространства, которое открылось в отреставрированном Каретном сарае. Здание является объектом культурного наследия и входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.





Выставка в Серпухове впервые соберет в одном пространстве работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира Маяковских (1846-1920). Главная тема изучения кураторов проекта – связь живописи автором с литературными и музыкальными сюжетами этого периода.





«Дом Маковских всегда отличался радушием и гостеприимством. В гостях у них регулярно собирались известные художники, музыканты, писатели и артисты того времени, в том числе Михаил Глинка, Николай Гоголь, Александр Пушкин, Михаил Щепкин и другие», — говорится в сообщении пресс-службы.





Такие встречи влияли на восприятие и интересы художников, которые в своих работах часто обращались к творчеству писателей, добавили представители музея. Выставка будет работать до 19 мая 2024 года.









Фото: Владимир Маяковский, «Варка варенья» / Пресc-служба Серпуховского историко-художественного музея