Гендиректор «Формулы кино» Васясин назвал заработок кинотеатров в 2023 году

Кинотеатры заработали 39 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.





Эксперт отметил, что показатели уходящего года значительно больше, чем в 2022-м. По его словам, в прошлом году кинотеатры заработали порядка 23,6 миллиарда рублей. В этом году с учетом декабря индустрия закроет 39 миллиардов, сообщил Васясин.





«Но мы не дотянем до 2021 года, когда было большое скопление зарубежного и российского контента, тогда индустрия заработала больше 40 миллиардов», — добавил он.





Ранее портал «Кино-театр.ру» рассказал о самых популярных фильмах и сериалах 2023-го. «Чебурашка» и «Вызов» заняли лидирующие позиции. Среди сериалов вперед вырвался проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».









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