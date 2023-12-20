Названы лучшие российские фильмы и сериалы 2023 года

Портал «Кино-театр.ру» назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года.



Рейтинг составлен по просмотрам пользователей. Самым востребованным стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Среди фильмов лидирующие позиции у «Вызова» и семейной комедии «Чебурашка».



Отмечается, что «Вызову» удалось обойти самый кассовый в истории проката фильм «Чебурашка».



В рейтинг вошли как новые сезоны сериалов, так и оригинальные проекты онлайн-кинотеатров и телеканалов, премьера которых прошла с 1 января по 1 декабря 2023 года.



В топ-10 также вошли сериалы «Жить жизнь», «Невский. Расплата за справедливость», «След», «Фишер», «Содержанки. Новый сезон», «Папины дочки. Новые», «Против всех», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Жизнь по вызову 2».



Среди полнометражных картин в топ-10 вошли, помимо «Вызова» и «Чебурашки», мелодрама «Непослушная», «Праведник», «14+ Продолжение», «Баба Яга спасает мир», «Нюрнберг», «Кукольник», «На солнце вдоль рядов кукурузы», «По щучьему велению».



«Рейтинг полнометражных фильмов по итогам года состоит из картин разных жанров, однако заметно большее внимание пользователей нашего сайта не только к сказкам, которые, очевидно, переживают свой ренессанс, но и к драмам. При этом если первые две строчки коррелируются с кассовыми показателями, то остальные восемь мест занимают фильмы с совершенно разными сборами, в том числе хоррор "Кукольник", преодолевший лишь отметку в 10 млн рублей», — приводит платформа слова главного редактора «Кино-театр.ру» Жана Просянова.









Фото: кадр из фильма "Чебурашка"